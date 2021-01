A címvédő Los Angeles Lakers 118-109-re kikapott a vendég San Antonio Spurstől az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A Spurs elsősorban LaMarcus Aldridge 28 pontjának és Demar DeRozan 19 pontjának és nyolc gólpasszának köszönhetően győzött a Staples Centerben, ahol két napon belül második sikerét aratta, miután kedden a Clippersnél is jobbnak bizonyult. Ahogy akkor, úgy a texasiak a csütörtöki meccsen is kiválóan tüzeltek távolról, 16 hárompontost dobtak, amivel a Lakers nem tudott mit kezdeni.



A hazaiaknál ezúttal is LeBron James (27 pont) és Anthony Davis (23 pont, 10 lepattanó) volt a legjobb, ám az ő ponterős játékuk sem bizonyult elégnek ahhoz, hogy a gárda folytatni tudja négy meccsen át tartott győzelmi szériáját.



Luka Doncic remeklésével nyert hosszabbítás után Denverben a Dallas Mavericks. A szlovén kosaras 38 ponttal, 13 gólpasszal és 9 lepattanóval zárt, így egyetlen lepattanóra volt a tripla-duplától.



A Mavericks már a rendes játékidőben közel volt a sikerhez, ám a Nuggets szerb centere,



Nikola Jokic távoli duplájával a dudaszó pillanatában egyenlített a Denver. Jokic 38 ponttal és 11 lepattanóval a házigazda legjobbja volt.



A nap keleti rangadóján a Brooklyn Nets sztárjai, Kevin Durant és Kyrie Irving nélkül tudta legyőzni a ligaelső Philadelphia 76erst, méghozzá simán. A Netsben Joe Harris és Caris Levert állt a csapat élére. Előbbi 28 pontot, utóbbi pedig 22 pontot, 10 gólpasszt és hét lepattanót ért el.



Damian Lillard, a Portland TrailBlazers klasszisa úgy dobott 39 pontot a Minnesota Timberwolves ellen, hogy kevesebb mint 29 percet töltött a parketten.



Eredmények:



Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-109

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 90-94

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 117-124 - hosszabbítás után

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 109-118

Portland TrailBlazers-Minnesota Timberwolves 135-117

