A kameruni Joel Embiid 42 pontja ellenére csapata, a keleti főcsoportban listavezető Philadelphia 76ers házigazdaként hosszabbítás után 112-109-re kikapott a Cleveland Cavalierstől az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának szombati játéknapján.

Az afrikai játékos ezúttal 13 lepattanót szerzett, így a mostani idényben ez már a negyedik mérkőzése volt, amelyet legalább negyven ponttal és tíz lepattanóval zárt. Rajta kívül erre csak négyen voltak képesek a jelenlegi szezonban, egy-egy alkalommal.



Bradley Beal 34 ponttal, Russell Westbrook pedig három negyed alatt elért tripla-duplával (19 pont, 14 lepattanó, 12 gólpassz) segítette a Washington Wizards együttesét, amely 128-112-re legyőzte hazai pályán a Minnesota Timberwolves csapatát. Westbrooknak ez a hatodik idénye, amely során legalább tíz tripla-duplát ér el, ezzel utolérte az NBA-örökrangsorban második Oscar Robertsont.

Az első helyen Earvin Magic Johnson áll, akinek kilenc szezonban is sikerült mindez.



Továbbra is a vesztes Minnesota Timberwolves rendelkezik a legrosszabb mutatóval (7 győzelem, 27 vereség) a ligában, így a Ryan Saunders vezetőedző helyére hétfőn kinevezett Chris Finch irányításával továbbra is nyeretlen a csapat.

A liga legjobb mutatójával (27 győzelem, 7 vereség) rendelkező Utah Jazz ezúttal az Orlado Magic otthonában nyert 124-109-re.

Eredmények:

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers 109-112, hosszabbítás után

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 128-112

New York Knicks-Indiana Pacers 110-107

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 96-126

Orlando Magic-Utah Jazz 109-124

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 117-114

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 98-115

Borítókép: Mitchell Leff/Getty Images