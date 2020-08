Meglepetésekkel folytatódott kedden az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) rájátszása: az alapszakaszt és a nyugati főcsoportot is megnyerő Los Angeles Lakers, valamint a keleti első kiemelt Milwaukee Bucks is vereséggel kezdte gyengébb ellenfelével szembeni párharcát.

A Lakers a 34 pontos Damian Lillard vezérletével szenvedett 100-93-as vereséget a Portland Trail Blazerstől, melyben CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic pedig 16 pontig jutott. Carmelo Anthony 11 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a portlandi sikerből. A másik oldalon Anthony Davis 28 pontot és 11 lepattanót szerzett, LeBron James pedig 23 ponttal, 17 lepattanóval és 16 assziszttal zárta a meccset. Utóbbi ezzel az első kosaras lett az NBA történetében, aki egy playoff-meccsen 20 pont, valamint 15-15 lepattanó és assziszt fölé jutott.



A Milwaukee az Orlando Magictől kapott ki 122-110-re, a meglepetést jelentő győzelemhez Nikola Vucevic 35 ponttal járult hozzá. Az Orlando 16 hárompontosig jutott és 49,4 százalékos hatékonysággal dobott kosárra a meccsen, melyen az alapszakasz legjobbjának titulált védelmével nézett szembe. A Bucksnál az előző szezon legértékesebb játékosának választott görög Jannisz Antetokounmpo 31 pontot és 17 lepattanót szerzett, valamint hét asszisztot adott.



Amióta létezik a kiemeléses rendszer az NBA rájátszásában, azóta ez volt mindössze a második olyan alkalom, amikor mindkét első kiemelt elbukta az első mérkőzését. Korábban ez csak a 2002/2003-as idényben fordult elő, akkor a Detroit Pistons és a San Antonio Spurs is veszített az első playoff-összecsapásán, aztán mindkét együttes továbbjutott a párharcából, sőt, a Spurs végül a bajnoki címet is elhódította.



A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett "buborékban".



A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.



Eredmények:

Negyeddöntők, első mérkőzések:

Keleti főcsoport:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 122-110

Miami Heat-Indiana Pacers 113-101



Nyugati főcsoport:

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 123-108

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 100-93

Borítókép: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images