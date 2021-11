A Los Angeles Lakers háromszori hosszabbítás után vereséget szenvedett a vendég Sacramento Kings együttesétől az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) pénteki játéknapján.

A fordulatos mérkőzés - 23-szor változott a vezetés - legjobbja De'Aaron Fox volt a maga 34 pontjával, de a győztes vendégektől további hat játékos dobott legalább tíz pontot. A Lakers három ásza közül LeBron James volt a legeredményesebb 30 ponttal, míg Russell Westbrook 29 ponttal, 11 gólpasszal és 10 lepattanóval tripla duplát ért el, Anthony Davis pedig 23 pontig jutott.

OVERTIME HIGHLIGHTS: https://youtu.be/BssS3MHOwaY◆$35 NBA Jerseys◆Use Code: "Hooper" on New domain is https://gametimejerseys.com/ For 5% Your Order!Subscrib...