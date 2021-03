A Brooklyn Nets a 44 pontos James Harden vezérletével 113-111-re nyert a keleti főcsoportban sereghajtó Detroit Pistons otthonában az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának pénteki játéknapján.

A januárban igazolt Harden 14 lepattanóval és nyolc gólpasszal is segítette csapatát, így ez volt a 31. mérkőzése, amelyen legalább negyven pontot és tíz lepattanót szerzett. Csapattársai közül Kevin Durant combsérülés, Kyrie Irving pedig személyes okok miatt továbbra is hiányzott.

