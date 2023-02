LeBron James fiával váltott néhány szót, mielőtt megdobta a hihetetlennek tűnő rekordját.



2023. február 8-a történelmi nap volt LeBron James számára. A Los Angeles Lakers sztárja megdöntötte Karem Abdul Jabbar 38 387 pontos rekordját, amely 1989 óta állt fenn.

A rekord megdöntése előtt a sztárjátékost fia, Bronny James motiválta. A kamera elkapta azt a pillanatot, amikor a játékos gyermekével beszélgetett az előtte álló lehetőségről.

LeBron: "Go ahead and get it?"



Bronny: "Go ahead."



LeBron: "I'll get it." pic.twitter.com/S1assyOlgS