A Milwaukee Bucks remek hajrával 123-119-re nyert a Phoenix Suns vendégeként az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) nagydöntőjének ötödik felvonásán, így 3-2-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.

Az izgalmas végjátékban a Milwaukee-t erősítő Jrue Holiday 119-120-as állásnál kiszedte a labdát a mérkőzés legjobbjának, a 40 pontot szóró Devin Bookernek a kezéből, majd 13,5 másodperccel a vége előtt fantasztikus gólpasszt adott Jannisz Antetokunmpónak.

A kétszer is az idény legjobbjává választott görög sztár - aki 32 pontig jutott - látványos zsákolással fejezte be az akciót.

