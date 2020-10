A Los Angeles Lakers kedden 102-96-ra nyert a Miami Heat ellen, és ezzel 3-1-re vezet az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) döntőjében.

A párharc negyedik, keddi találkozója óriási csatát hozott, mindkét fél keményen és jól védekezett, és bár a második félidőben szinte végig a Lakers volt előnyben, győzelme csak az utolsó percben vált biztossá.



Az első két negyedben egyik csapat sem jutott el 50 pontig, 49-47 állt az eredményjelzőn, ami jól mutatja a védekezések hatékonyságát.



A szezonban ez volt az 1140. mérkőzés, de ezek közül a mostani csupán a 35., amelynek a felénél egyik gárda sem ért el az 50-es határig.



A harmadik és negyedik negyedben "fogócskáztak" az együttesek: a Lakers kisebb nagyobb előnyben "menekült", a Heat pedig kitartóan üldözte ellenfelét, ám amikor utolérte, a kaliforniaiak mindig tudtak újítani. Másfél perccel a vége előtt csupán négy pont hátrányban volt a Miami, 50 másodperccel később viszont, Anthony Davis hármasával már kilencre nőtt a különbség, innen pedig a Lakers nem adta ki a kezéből a győzelmet.





