Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 123–114

"Masszív siker, nagyon fontos győzelem" – értékelte a Pelicans felett aratott sikert Rick Carlisle, a Pacers vezetőedzője. Pascal Siakam (24 pont, 11 lepattanó) és Tyrese Haliburton (17 pont, 13 assziszt) is dupla dupláig jutott az Indianában, míg a Pelicans legjobb dobója 30 ponttal Brandon Ingram volt. CJ McCollum és Zion Williamson egyaránt 23 ponttal zárt, a New Orleans viszont így is szinte végig csak tartotta a lépést a házigazdával, amely 40–26-ra nyerte az első negyedet és utána szépen őrizte előnyét.

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 125–136

Luka Doncic vezette győzelemre a Dallast Torontóban, a 25. születésnapját ünneplő szlovén klasszis 30 pontig, 16 asszisztig és 11 lepattanóig jutott – ezzel ő az NBA történetének első játékosa, aki a születésnapján 30 pontos tripla duplát ért el. Persze nem egyedül nyerte meg a meccset, Kyrie Irving is dobott 29-et, amiből ráadásul 11 pont az utolsó negyedben érkezett. A lefújást követően Doncic úgy nyilatkozott mosolyogva, hogy valójában 40 évesnek érzi magát, Jason Kidd, a Mavs vezetőedzője pedig kilátásba helyezte, hogy sztárjátékosa a korral csak jobb lesz. A Torontónál Immanuel Quickley szezoncsúcsot jelentő 28 ponttal zárt, míg Scottie Barnes 19 ponttal és 11 lepattanóval dupla duplával.

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 132–123 (hosszabbítás után)

Nagy győzelmet aratott a Bulls a Keleti konferencia második helyezettje ellen, köszönhetően főként annak, hogy DeMar DeRozan 35 pontot dobott, Andre Drummond pedig 26 lepattanót (!) szedett le. A Bulls játéka különösen annak fényében volt meglepően jó, hogy előtte a liga egyik legrosszabb csapatától, a Detroit Pistonstól kapott ki. Ezúttal azonban minden összeállt, a játékosok összesen 74 lepattanót szedtek le a mérkőzésen, amely NBA szezoncsúcs. A Cavs hiába vezetett a hosszabbítás első félidejében 114–110-re 26 másodperccel a vége előtt, a Bulls visszejött, és nem engedte ki a kezéből kicsúszni a mérkőzést.

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 110–101

Denver Nuggets-Sacramento Kings 117–96

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 112–116

