Boston Celtics–Golden State Warriors 140–88

A franchise történetének harmadik legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Boston, miután 52 ponttal nyert hazai pályán a Warriors ellen. Jaylen Brown 29, Jayson Tatum 27 pontot dobott (a 26. születésnapján), Payton Richards pedig 19-el járult hozzá ahhoz, hogy a Celtics már félidőben 44 ponttal vezetett (82–38), ami franchise rekord! A harmadik negyedben ahogyan 51 pontra nőtt a különbség, a Boston cseréi következtek. A Golden State-nél Stephen Curry a második félidőben már nem lépett parkettre, összességében pedig a szezonban negatív rekordnak számító 4 ponttal zárt. A Warriors történetének ez volt a 4. legnagyobb különbségű veresége, Steve Kerr vezetőedző a mérkőzés után csak abban reménykedett, hogy játékosai hamarosan újratöltekeznek, mert most lemerültek az elemek…

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers 88–89

A játéknap legszorosabb mérkőzését a Clippers vendégjátéka hozta, amelyet Kawhi Leonard vezetett 32 pontjával győzelemre. Norman Powell 24-et dobott, Paul George 15-tel fejezte be a mérkőzést. A Minnesotánál Anthony Edwards 27 pontot hintett, Rudy Gobert 12 pontja mellett 16 lepattanót gyűjtött be, ám a végét a Clippers bírta jobban, a Wolves hiába kapaszkodott. Érdekes, hogy mindkét csapat 40% alatt dobott mezőnyből, a Wolves 38.8%, a Clippers 37.6% teljesítményt mutatott fel, valamint a Los Angelesnél James Harden 0 ponttal zárt (10-ből egy dobása sem volt jó), viszont kiosztott 10 asszisztot.

The Clippers are 17-2 when Harden has double digit assists. pic.twitter.com/BhIdclzYLV