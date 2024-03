Los Angeles Lakers-Washington Wizards 134–131

Azt követően, hogy a Los Angeles Clippers ellen 21 pontos hátrányból fordított, és nyert a Lakers, a Wizards ellen sem maradtak el az izgalmak. A negyedik negyed végén 126–126-ot mutatott az eredményjelző, a hosszabbítást viszont a hazaiak bírták jobban, 8–5-re megnyerték. Anthony Davies 40 ponttal és 15 lepattanóval zárt, LeBron James pedig 31-et dobott, azaz már csak 9 pontra van attól, hogy az NBA történetében elsőként elérje a 40 000 pontos határt. A nagy mérkőzésre a címvédő Denver Nuggets ellen kerülhet sor, a két csapat magyar idő szerint vasárnap 02:30-kor csap össze egymással. A Wizardsnál Jordan Poole dobta a legtöbbet a Lakers gyűrűjébe, szezoncsúcsot jelentő 34 pontot.

LeBron James is only 9 points shy of making history



Don't miss him in action this Saturday on ABC at 8:30pm/et against the Nuggets! pic.twitter.com/wcDwUX8W4Q