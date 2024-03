Megszerezte a 40 000. pontját az NBA-ben LeBron James, a Denver Nuggets elleni hazai mérkőzésen tett fel egy ziccert. A Los Angeles Lakers klasszisa már eddig is csúcstartó volt az NBA-ben szerzett pontok tekintetében, ám ezzel újabb jelentős mérföldkövet tudhat maga mögött. Bánatára az ünneplésébe belerondított, hogy a címvédő Denver Nuggets volt az ellenfél, amely Nikola Jokics dupla duplájáva (35 pont, 10 lepattanó) végül idegenben is nyerni tudott. Jokics mellett a 10-ből 10 mezőnykísérletéből kosárba találó, Michael Porter Jr., és a szintén dupla duplával (24 pont, 11 assziszt) záró Jamal Muray is jó napot fogott ki.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf — NBA (@NBA) March 3, 2024

A Brooklyn Nets Mikal Bridges 38 pontjával lelépte az Atlantát, egymás után a második egymás elleni mérkőzésen nyerve így a Keleti konferenciában még play-in helyen álló Hawks ellen. Cam Johnson 23 ponttal zárt, Nic Claxton 12 pontja mellett 13 lepattanóval segítette a Brooklynt, míg az Atlantánál Dejounte Murray 20 pontja, 11 asszisztja és 6 lepattanója sem volt elég.

AZ NBA LEGUTÓBBI JÁTÉKNAPJÁNAK VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Hosszabbítás döntött Memphisben, a Grizzlies viszont hazai pályán sem bírta jól a végét, így kikapott a Portland Trail Blazestől. Anfernee Simons a 30 pontjából 20-at a második félidőben szerzett a Portlandben, amely az utolsó negyedben 9 perc alatt 13 pontos hátrányt dolgozott le, hogy ráadásra mentse a találkozót. Jabari Walker 18 ponttal és 12 lepattanóval segítette csapatát, míg a Memphisben Santi Aldama és Vince Williams Jr. is 21-et dobott.

Jimmy Butler villogott a Miami Heatben, szezoncsúcsot jelentő 37 pontjából 18-at a harmadik negyedben dobott. Bam Adebayo 23 ponttal csatlakozott hozzá, a Heat pedig a legutóbbi 13 mérkőzéséből 10-et megnyert. A Jazz Keyonte George 31, valamint Lauri Markkanen 25 pontjával próbálta versenyben tartani magát, és a harmadik harmad ugyan még döntetlennel (90–90) zárult, a vége a Heaté volt.

Meglepő vereséget szenvedett a Suns hazai pályán, ráadásul Devin Booker bokája egy szerencsétlen mozdulat (rálépett csapattársa, Royce O'Neill lábára) során kibicsaklott. A Rockets ettől nem zavartatva is nyerni tudott, Jalen Green hat hárompontost is elsüllyesztve 34 pontot dobott, Fred VanVleet 24-et, ezzel pedig féken tudták tartani a 30-ig jutó Kevin Durantet. A Rockets repülőrajtot vett, 38–19-re nyerte az első negyedet ,a félidőben 54–44-re vezetett, és végül sikerült megtartania előnyét.

Devin Booker headed to locker room with apparent injury



Hope he's okay pic.twitter.com/3nG7wPLxha — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2024

Az NBA legutóbbi játéknapjának mérkőzései:

Brooklyn Nets–Atlanta Hawks 114–102

Miami Heat–Utah Jazz 126–120

Memphis Grizzlies–Portland Trail Blazers 100–107 (hosszabbítás után)

Los Angeles Lakers–Denver Nuggets 114–107

Phoenix Suns–Houston Rockets 109–118

Fotó: Getty Images / Kevork Djansezian