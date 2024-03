A párosításokra kattintva a mérkőzések hivatalos statisztikáit érhetik el olvasóink!

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 100-110

Hiába hiányzott újra betegség miatt Donovan Mitchell, a Cleveland remek első 3 negyed révén simán hozta a kötelezőt a Detroit vendégeként, elsősorban a 29 pontos Darius Galrand, valamint a 22 pontot, 17 lepattanót és 7 asszisztot jegyző Evan Mobley jó játékának köszönhetően.

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 121-114

Tyrese Maxey 33 ponttal, 6 lepattanóval és 5 gólpasszal, Tobias Harris pedig 31-12-4-es mutatókkal segítette győzelemre a Philadelphia gárdáját. A 76ers különösen a második félidőben volt elemében, s bár a záró játékszakaszban a Charlotte még 2 pontra fel tudott zárkózni, többre már nem futotta erejükből, s végül zsinórban harmadszor is vereséget szenvedtek.

Boston Celtics - Dallas Mavericks 138-110

A ligaelső Boston Celtics a mindenkire veszélyes Dallas Maverickset fogadva igyekezett tovább nyújtani remekbeszabott sorozatát. A C’s ennek megfelelő mentalitással tudta le a teljes mérkőzést: a találkozó első pontjait még ugyan a vendégek jegyezték (0-3), ám onnantól átvette az irányítást a Boston, és végig vezetve, újra szenzációsan elosztva a terheket legyűrték a tripla-duplázó Luka Doncic (37 pont, 12 lepattanó, 11 gólpassz) húzta Mavs gárdáját. Az összesen 7, kétszámjegyű dobott pontig érő hazai játékosból ezúttal is a Tatum-Brown-Porzingis trió volt igazán elemében, hárman együtt 81 pontot szórva gardírozták egymás utáni 10. győzelmére a továbbra is érinthetetlennek tűnő Zöldeket.

Toronto Raptors - Golden State Warriors 105-120

Hiába vezetett a nagyszünetben még a Toronto Raptors, a fordulást követően megrázta magát a 25 egységig jutó Steph Curry, valamint a 24 pontot szerző Jonathan Kuminga vezette Golden State Warriors, és végül magabiztos körülmények között zsebelte be zsinórban 8. idegenbeli sikerét is, ami az utóbbi 15 fellépése során immáron a 13. diadala volt a Warriorsnak. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy a kanadaiak All-Starja, Scottie Barnes kézsérülés miatt nem szerepelt a második félidőben – a 16 első félidei játékperce alatt 10 pontig és 6 lepattanóig ért.

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 92-122

A Nyugati-főcsoport végén kullogó csapatok párharca egyértelműen a Portlandnek sikerült jobban, akik a második negyedtől kezdődően kontrollálták a memphisi vendégjátékukat, s végül habkönnyed, 30 pontos győzelmet arattak, Banton, Walker és Reath jó játékának is hála.

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 120-124 (hosszabbítás után)

Parázs csatában, hosszabbítást követően tudott diadalmaskodni a Sacramento Kings a Nyugati Konferenciát vezető Minnesota Timberwolves otthonában, elsősorban Malik Monk szenzációs, 39 pontos teljesítményére alapozva, amelyből 35 érkezett a fordulást követően. Monk egymás utáni triplákat szórva vált a ráadás hősévé, amire szüksége is volt a Kingsnek, lévén bár Domantas Sabonis szokás szerint remekelt (21-15-8), legjobb pontszerzőjük, De’Aron Fox nem léphetett pályára kisebb sérülés miatt. A kaliforniaiak sikerének egyik kulcsa egyértelműen a támadólepattanózás volt, amelyekből 14-et is jegyeztek a vendégek. A találkozó teljes krónikájához tartozik, hogy Anthony Edwards 11 pontot szerzett az első félidőben, majd a szünetben távozott a csarnokból, hogy jelen lehessen gyermeke születésénél.

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 129-102

Játszi könnyedséggel, a vártnál sokkalta egyszerűbb módon rendezte le a New Orleans Pelicans csapata az Indiana vendégjátékát, köszönhetően a Brandon Ingram – Trey Murphy tandemnek, akik közös erővel 62 pontot szereztek.

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 97-113

Los Angeles Clippers - Washington Wizards 140-115

A nap záró összecsapásain nem születtek meglepetések: a Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo egészen bámulatos, 46 pontot, 16 lepattanót és 6 gólpasszt hozó telejsítményével simán nyert Chicagóban, miközben a Los Angeles Clippers habkönnyed diadalt aratott a ligautolsó Washington fölött.

(Fotó: David Berding/Getty Images)