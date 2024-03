Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 105-104

A negyedik negyed elején 22 ponttal is vezetett a Boston Celtics a Cleveland Cavaliers otthonában, végül mégis 105-104 arányban kikapott. A szezon egyik, ha nem a legnagyobb fordítását produkálta ezzel a Cavs, ugyanis a Boston tizenegy mérkőzés óta nem talált legyőzőre, az NBA legélesebb és legjobb formában lévő csapata és mégis így le tudtak fagyni. Nagy szerepe volt a heroikus záróetapban Dean Wade-nek, aki egymaga az utolsó tizenkét percben 20 pontot dobott, s ezt a játékrészt 34-17-re nyerték a hazaiak.

0.7 másodperccel a vége előtt úgy tűnt, hogy faultot harcolt ki Jayson Tatum - a clevelandi challenge után azonban úgy döntöttek a játékvezetők, hogy nincs fault, úgyhogy megnyerte a meccset a vendéglátó, s így a Celtics február 1-e után kapott ki ismét az NBA-ben.

Denver Nuggets-Phoenix Suns 107-117 (hosszabbítás után)

Majdnem nyerni tudott a Nuggets, a negyedik negyed végén még 102-99-re vezettek, de 26 másodperccel a vége előtt Kevin Durant elsüllyesztett egy triplát, s így a Phoenix hosszabbításra mentette a találkozót. Az egyik kulcs a második negyed volt, melyet 37-18-ra bukott el a címvédő, majd 22 ponttal is égtek, végül fel tudtak zárkózni, de minden erőfeszítésük hiábavaló volt. Az extra periódust 15-5-re nyerték a vendégek, Durant parádézott, ugyanis végül 35 ponttal, 8 lepattanóval és 5 gólpasszal zárta a meccset, s így a Suns Booker nélkül is nyerni tudott. Nikola Jokics ezúttal 25 pontos, 16 lepattanós és 5 asszisztos dupla-duplát jegyzett. A Nuggets pedig hatodik vereségét könyvelhette el otthon, míg a Phoenix két bukott meccs után győzött ismét.

