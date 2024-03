Luka Doncicon semmi nem múlik annak érdekében, hogy a Dallas Mavericks minél előrébb jusson, ám ő maga egyedül kevés az üdvösséghez. A szlovén klasszis az Indiana Pacers ellen újabb tripla-duplát jegyzett: 39 pont, 10 lepattanó és 11 gólpassz.

Sorozatban ez volt a harmadik 35 pontos tripla-duplája, amivel történelmi magasságokba jutott, csak Oscar Robertson és Russell Westbrook volt képes hasonlóra korábban. Ugyanakkor a Mavs mind a három ilyen meccsét elveszítette, az All-Star szünet óta övék a legrosszabb védekezés, a nyugati konferencia nyolcadik helyén áll jelenleg a csapat és egyre kevesebb az esélye annak, hogy a top6-ban végezzenek. Doncic a meccs után elmondta, az egyéni statisztikák és rekordok nem számítanak, nyerni kell és ez a legfontosabb.

Luka Doncic just totaled his 4th consecutive 30+ point triple-double, becoming the third player in NBA history to do so, joining:



Russell Westbrook – 5 consecutive games (2017)

Oscar Robertson – 4 consecutive games (1961) pic.twitter.com/YiTmze4ncM — NBA History (@NBAHistory) March 6, 2024

Luka Doncic when asked about his 35-point triple-doubles while losing and how frustrating that is:



“It doesn’t matter, I just want to win man. That’s it.” pic.twitter.com/N2C4Ro2YsL — Noah Weber (@noahweber00) March 6, 2024

A New Orleans Pelicans magabiztos győzelmet aratott a Toronto Raptors ellen, 139-98-ra győzött a csapat, Zion Williamson 16 pontot, 8 lepattanót és 9 asszisztot tett a közösbe. A mérkőzés után megkérdezték, fog-e valamikor indulni az All-Star gála zsákolóversenyén, s elmondta, ha beválasztják, akkor örömmel, de ha nem, akkor ebben a versenyszámban sem lép parkettre. A csatár ugyanakkor hozzátette, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a következő évben őt is behívák az álomcsapatba. A Pelicans egyébiránt még nagy célokat tűzhet ki a szezonra, jelenleg a nyugati főcsoport ötödik helyén állnak és vezetik a dél-nyugati divíziót.

"I gotta do my part and make the All-Star game. If I'm in the All-Star game, Ill do the dunk contest"



-- Zion Williamson on participating in the Dunk Contest pic.twitter.com/0nmMmjB9iL — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) March 6, 2024

Tovább nehezedik a Philadelphia 76ers helyzete, ugyanis Joel Embiid hosszú távú sérülése után most Tyrese Maxey nem léphetett pályára ma hajnalban a Brookly Nets elleni vesztes találkozó során, hiszen bekerült az NBA agyrázkódási protokollja alá, ezt Nick Nurse, a csapat vezetőedzője erősítette meg.

Adrian Wojnarowski (ESPN) adta hírül, hogy az Atlanta Hawkstól a közelmúltban távozó Patty Mills a Miami Heathez írt alá a szezon végéig. A veterán ausztrál irányító eddig 19 meccsen lépett pályára az idény során, ezeken 10,6 perc alatt 2,7 pontot átlagolt.

At 35, Mills has played 95 career playoff games with the Blazers, Spurs and Nets. He played 19 games with the Hawks this season and now joins the Heat where he'll be eligible for the postseason roster. https://t.co/vlkwBgTrnX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2024

(Borítókép: Tim Heitman/Getty Images)