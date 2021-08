A Dallas Mavericks kosárlabdacsapata mindenben megegyezett szlovén sztárjával, Luka Donciccsal, aki így kedden aláírja öt évre szóló, 207 millió dolláros (63 milliárd forint) szerződését.

A 22 esztendős kosaras lesz az első az észak-amerikai ligában (NBA), aki újonc szerződése után rögtön úgynevezett szupermaximum fizetést kínáló új megállapodást ír alá.



A szlovén válogatottal Európa-bajnok, a vasárnap zárult tokiói olimpián pedig negyedik irányító-bedobó jelenleg hazájában pihen, s a Mavericks vezetősége elvitte hozzá a szerződést, a hosszabbítás alkalmából pedig várhatóan még kedden sajtótájékoztatót tartanak majd Szlovéniában.



Ljubljanában hétfőn este landolt a dallasi küldöttség, melynek Mark Cuban tulajdonos, Nico Harrison klubigazgató és Jason Kidd vezetőedző is a tagja, mint ahogy jelen van a csapat német legendája, Dirk Nowitzki is.



Doncic az előző NBA-szezonban mérkőzésenként átlagban 27,7 pontot, 8,6 gólpasszt és 8 lepattanót szerzett, és az elmúlt két szezon végén az év első csapatába választották be az NBA szakírói.



Mielőtt a 201 centis sztár 2018-ban Dallasba költözött, a Real Madriddal - Hanga Ádám új csapatával - Euroligát nyert, melyben az idény és a döntő legjobbja lett. A spanyol klubbal három bajnoki címet és két kupaaranyat gyűjtött.

Borítókép: FIBA