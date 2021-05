A Milwaukee Bucks 34 pontos különbséggel szerezte meg második győzelmét a tavaly nagydöntős Miami Heat ellen az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásának első fordulójában, amelyben az egyik fél negyedik sikeréig tartanak a párharcok.

A 22 triplát dobó Bucks legjobbja, az elmúlt két szezon alapszakaszának legértékesebb kosarasa (MVP), Jannisz Antetokunmpo 31 ponttal és 13 lepattanóval rukkolt elő. A Milweukee-t tavaly éppen a Miami búcsúztatta a playoff második körében.

The Bucks throttled the Heat to take a 2-0 series lead#nba #nbahighlights #bucksvsheat