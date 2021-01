A portlandi Damian Lillard 44 ponttal vezette győzelemre csapatát Chicagóban az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) szombati játéknapján.

A Trail Blazers ásza az utolsó 11 másodpercben két triplával fordította meg az állást 117-122-ről 123-122-re, az utolsó hármast a dudaszó pillanatában, hátrafelé esve dobta a gyűrűbe.



A címvédő Los Angeles Lakers főként az előző meccset kihagyó Anthony Davis 27 pontjának és 14 lepattanójának köszönhette bostoni sikerét. A kaliforniaiak másik sztárja, LeBron James 21 pontig jutott. A Celtics utóbbi hét meccséből ötöt elvesztett.



A Milwaukee egymás után a második este hagyta el vesztesen a pályát Charlotte-ban, a pénteken New Orleansben is kikapott Bucksban az előző két idény legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpo 34 ponttal, 18 lepattanóval és 9 gólpasszal zárt.



A tavaly nagydöntős Miamiba remekül tért vissza Jimmy Butler, a koronavírus-előírások miatt tíz meccset kihagyott játékos 30 pontot szórt a Sacramentónak. A Heat öt vereség után nyert ismét.

