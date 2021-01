Stephen Curry karriercsúcsot jelentő 62 ponttal vezette győzelemre a Golden State Warriorst az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi játéknapján, melyen csapata 137-122-re múlta felül a vendég Portland Trail Blazerst.

Curry már az első negyed végén 21 pontnál járt, a GSW viszont még csak három ponttal vezetett (36-33). A harmadik és a negyedik felvonásban is minimális volt a különbség - két, illetve egy pont -, de a házigazdák eredményes második szakasszal így is magabiztosan, 15 ponttal győztek. A 32 éves klasszis az hajrában lépte túl korábbi egyéni rekordját - hét éve 54 ponttal zárt -, amikor 2:23 perccel a vége előtt értékesített egy büntetőt. Majd a másodikat is, amellyel már 56 pontnál járt, a végjátékban pedig kétszer távolról, három pontot érően volt eredményes. A szezonban első alkalommal lépte túl kosaras az 50 pontot, míg a Warriorsból legutóbb Klay Thompson érte el a 60 pontot 2016-ban. Ennél a klubnál legutóbb Rick Barry dobott 62 pontnál többet egy meccsen, ő 1974-ben 64-gyel végzett.



A Los Angeles Lakers jó végjátékkal, a 31-19-re megnyert negyedik negyeddel győzte le magabiztosan a házigazda Memphis Grizzliest. A vendégcsapatban LeBron James 22 ponttal, 13 lepattanóval és nyolc gólpasszal zárt. A címvédő Lakers hetedik meccsén ötödször, illetve sorozatban harmadszor nyert.



A szezont három vereséggel kezdő, de legutóbbi négy meccséből már a harmadikon nyertes Chicago Bullsban Zach LaVine a mezőny legeredményesebb kosarasaként 39 ponttal járult hozzá a Dallas Mavericks legyőzéséhez.



Jayson Tatum a végső dudaszó előtt 2.9 másodperccel szerzett két pontja szűk győzelmet jelentett a Boston Celticsnek, amely ezzel a kosárral múlta felül a vendéglátó Detroit Pistonst.



Nikola Jokic tripla duplával - 19 pont, 12 lepattanó, 12 gólpassz -, míg Jamal Murray 36 ponttal járult hozzá a Denver Nuggets győzelméhez. A coloradói csapat a záró negyedben mutatott eredményes játékával bizonyult jobbnak vendégként a Minnesota Timberwolvesnál.



Ötödik győzelmét aratta a szezonban a Los Angeles Clippers, negyedik idegenbeli meccsén a harmadikat. Ezúttal öt ponttal kerekedett a házigazda Phoenix Suns fölé, amelynek négymeccses győzelmi sorozata szakadt meg. A vendégeknél a találkozó legeredményesebb játékosaként Paul George 39 ponttal végzett.



Szorosan alakult a Brooklyn-Washington összecsapás végjátéka, amelyben Thomas Bryant 14.9 másodperccel a vége előtt szerezte a találkozó utolsó, egypontos vendéggyőzelmet érő kosarát. Bryant 21 pontja mellett 14 lepattanót is szerzett, míg Russell Westbrook 24 ponttal és 10 assziszttal végzett. A Wizards az első öt meccsét elbukta, most viszont egymást követő második győzelmét aratta. A Nets legutóbbi öt mérkőzése közül a negyediket veszítette el.



Eredmények:

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 137-122

Detroit Pistons-Boston Celtics 120-122

Brooklyn Nets-Washington Wizards 122-123

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 94-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 109-124

San Antonio Spurs-Utah Jazz 109-130

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 118-108

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 107-112

