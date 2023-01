Néhány nappal azt követően, hogy a Milwaukee Bucks vereséget szenvedett a Chicago Bullstól, sikeresen legyőzték a Timberwolves gárdáját.

A két meccsen közös az, hogy a görög Giannis Antetokounmpo hatalmas teljesítményt tett le az asztalra. A Bulls ellen 45 pontot szerzett, 22 lepattanót szedett és kiosztott 7 gólpasszt. A csapat ennek ellenére kikapott, azonban a Minnesota ellen fordult a kocka.

A csapat nyert, Anteto pedig újfent varázsolt. 43 pontot szerzett, 20-at lepattanózott és 5 asszisztot jegyzett.

43 PTS

20 REB

5 AST



Giannis is the first player to drop back-to-back 40/20 games since 1982. pic.twitter.com/m1WT6xUjPu