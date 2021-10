A Chicago Bulls négy győzelem után elszenvedte első vereségét az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 2021/22-es idényében: az együttes a csütörtöki játéknapon minimális különbséggel, 104-103-ra maradt alul otthon a New York Knicksszel szemben.

A vendégcsapat végig kézben tartotta az irányítást, az utolsó három percben azonban nagy rohamra indult a Bulls, de a 12-0-s hajrá csak a felzárkózáshoz volt elég.



A Chicago a vereséggel elbukta a lehetőséget, hogy 1995/96 után ismét 5/0-s győzelmi mutatóval kezdje a bajnokságot. Így viszont 4/1-gyel várja a folytatást, miként a Knicks is.



Stephen Curry 36 ponttal, 8 gólpasszal és 7 lepattanóval zárt, csapata, a Golden State Warriors ennek ellenére ugyancsak elszenvedte első vereségét, négy siker után. A vendég Memphis Grizzlies a 30 pontos Ja Morant vezérletével, hosszabbítást követően csikarta ki a győzelmet.



Negyedik összecsapását is megnyerte a Utah Jazz, amely magabiztosan, 122-91-re győzött az így már 1/4-gyel álló Houston Rockets otthonában. A vendégcsapatban Rudy Gobert 16 pontja mellett 14 lepattanót is elkönyvelhetett.



Négy játékos termelt 20 pont felett a Washington Wizardsban, amely 122-111-re bizonyult jobbnak a vendég Atlanta Hawksnál.



Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a San Antonio Spurs, amely vendégként ötpontos különbséggel maradt alul a Dallas Mavericksszel szemben. A hazaiaknál Luka Doncic 25, a kispadról beszálló Jalen Brunson 19 ponttal segítette győzelemhez csapatát.



Negyedik találkozóját is elbukta a Detroit Pistons, az együttes ezúttal a Philadelphia 76ers otthonában kapott ki, utóbbiban Joel Embiid 30 ponttal és 18 lepattanóval zárt.

Eredmények:

Chicago Bulls-New York Knicks 103-104

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 110-102

Washington Wizards-Atlanta Hawks 122-111

Houston Rockets-Utah Jazz 91-122

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 104-99

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 101-104 - hosszabbítás után

