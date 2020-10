A Los Angeles Lakers 124-114-re nyert a Miami Heat ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) döntőjének második mérkőzésén.

A kaliforniaiak újabb sikeréhez LeBron James 33 ponttal, kilenc lepattanóval és kilenc gólpasszal járult hozzá, de nem maradt el tőle sokkal a 32 pontig jutó Anthony Davis sem, aki nagyon eredményes volt a palánk alatti labdaszerzésben 14 lepattanó begyűjtésével.



A Miamiból ezúttal is hiányzott sérülés miatt Goran Dragic és Bam Adebayo. A floridai csapat legjobbja Jimmy Butler volt 25 ponttal, nyolc lepattanóval és 13 gólpasszal.



