A Los Angeles Lakers csütörtökön sorozatban harmadjára nyert a Houston Rockets ellen, amivel egy győzelemre került attól, hogy bejusson az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) Nyugati főcsoportjának döntőjébe.

A párharcot vereséggel kezdő Lakers meccsről meccsre javuló formát mutat, a legutóbbi találkozón pedig azt is meg tudta oldani, hogy a liga legjobb pontszerzőjének számító James Hardent kordában tartsa. Az alapszakaszt 34,3-es pontátlaggal záró Harden ezúttal csupán 21 pontig jutott, úgy, hogy ebből 16-ot büntetőből szerzett.



A Lakersben Anthony Davis 29 pontot és 12 lepattanót szerzett, LeBron James 16 pontot, 15 lepattanót és 9 gólpasszt produkált, a siker kulcsa azonban nem a sztárok eredményes támadójátéka volt, hanem a kiváló védekezés. Legalábbis Frank Vogel vezetőedző szerint, aki a meccs után azt hangsúlyozta, hogy a jó védekezés a csapat harmadik sztárjátékosa lehet, és ez most így volt együttesénél.



A párharc ötödik mérkőzését magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezik.



A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett buborékban.



A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

HIGHLIGHTS | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets Subscribe for the latest Lakers' content: https://www.youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/lakers Fol...



A rájátszás eredményei, elődöntők:



Nyugati főcsoport:

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 100-110



A párharc állása: a Lakers vezet 3-1-re.

Borítókép: Michael Reaves/Getty Images