A Milwaukee Bucks 113-102-re nyert az Atlanta Hawks vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) keleti főcsoportjának döntőjében, így 2-1-es előnyre tett szert az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban.

A három negyeden át kiegyenlített találkozón az utolsó játékrész döntött, amelyet 30-17-re nyertek meg a vendégek, leginkább Khris Middleton ponterős játékának köszönhetően. A találkozó legeredményesebb játékosa 38 pontot szerzett - ezzel beállította egyéni playoff-rekordját -, 20-at a negyedik negyedben.

Get your SportzCases here - https://bit.ly/2SvaKf7 Support my channel, thank you!Promo Code for 10% off: MLG10p.s.I need to upgrade my PC so I can continue m...