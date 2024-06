A Boston Celtics még kedden került karnyújtásnyira fennállása 18. bajnoki címéhez.

Mindezt a Dallas Mavericks újbóli, ezúttal idegenbeli legyőzésének köszönhetik Jaylen Brownék, amely 99-106-os diadal maximum addig forgott veszélyben, amíg Luka Doncic 4 perccel a lefújás előtt be nem ütötte 6. személyi hibáját is. Legnagyobb sztárja nélkül már nem volt sansza a fordításra a texasiaknak, így magyar idő szerint szombat hajnalban akár bajnokavatásra is sor kerülhet az NBA-ben.





A parketták világához hasonlóan a jégen is eldőlni látszanak a legfontosabb kérdések.



Ez leginkább azért van így, mert a Florida Panthers a két, hazai környezetben aratott győzelmet követően az Edmonton Oilers jégcsarnokából is örömittasan távozott, 3-4 arányú diadalt aratva a párharc 3. mérkőzésén.



Az első harmad öt kiálítást és Panthers-vezetést hozott, köszönhetően Sam Reinhart ügyes piszkálásának. Közvetlenül a térfélcsere után egyenlített a kanadai gárda, egy lefordulás végén Warren Foegele lépett ki, és bombázott Bobrovszkij kapujába.



Ugyanakkor a találkozó derekán a vendégek eldöntötték az összecsapást: 6 perc 19 másodperc alatt háromszor is beköszöntek Stuart Skinnernek, Taraszenko, Bennett és Barkov révén.

A záró harmadban az Oilers mindent megtett a „feltámadásért”, a 47. percben előbb szépítettek, majd az 55. minutumban egy gólra csökkentették hátrányukat.



Újabb gólt ellenben nem szereztek már, így a Florida csapatát immáron csak egyetlen győzelem választja el 1993 óta íródó történelmének legnagyobb sikerétől. A negyedik mérkőzésre magyar idő szerint vasárnap hajnalban kerül sor ugyancsak Edmontonban – legutóbb söprésre, azaz 4-0-ra megnyert párharcra 1998-ban volt példa, maikor a Detroit a Washingtont „intézte el” ilyen arányban.

(Fotó: Harry How/Getty Images)