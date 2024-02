Az MLB előszezonjának legutóbbi mérkőzései:

Philadelphia Phillies - Atlanta Braves 7–7

Minnesota Twins - Baltimore Orioles 3–12

Washington Nationals - Boston Red Sox 4–3

Pittsburgh Pirates - Detroit Tigers 3–5

Toronto Blue Jays - Tampa Bay Rays 3–2

Miami Marlins - Houston Astros 1–6

New York Mets - St. Louis Cardinals 3–0

Cleveland Guardians - Arizona Diamondbacks 6–8

First Piña Power of 2024! pic.twitter.com/zivupXKOBr

Texas Rangers - Los Angeles Angels 6–4

Chicago White Sox - San Diego Padres 1–3

Oakland Athletics - San Francisco Giants 7–4

Colorado Rockies - Los Angeles Dodgers 6–4

3 Ks for Yoshinobu in his spring debut! pic.twitter.com/yk56b8yZTT