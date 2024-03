David DurochikAz MLB tavaszi edzőtáborának következő mérkőzései:

Atlanta Braves–Philadelphia Phillies 3–2

Boston Red Sox–Toronto Blue Jays 3–1

Minnesota Twins–Tampa Bay Rays 4–4

New York Yankees–Detroit Tigers 2–7

Pittsburg Pirates–Baltimore Orioles 2–5

New York Mets–Houston Astros 2–5 (5 inning után)

Chicago Cubs–Cleveland Guardians 5–3

Cleveland Guardians–San Francisco Giants 5–6

Kansas City Royals–Cincinnati Reds 7–3

Los Angeles Dodgers–Colorado Rockies 7–4

A perfect SHOing on the day for Ohtani. #SpringTraining pic.twitter.com/sxLeJZCO2m

Oakland Athletics–Texas Rangers 5–2

Arizona Diamondbacks–Milwaukee Brewers 4–10

Los Angeles Angels–Chicago White Sox 3–1

San Diego Padres–Seattle Mariners 12–4

St. Louis Cardinals–Miami Marlins – elhalasztva

Washington Nationals–Miami Marlins – elhalasztva

És, a végére egy kis plusz: 14 perces összeállítás a tavaszi edzőtábor eddigi hazafutásaiból!

A gift that keeps on giving: 14 minutes of walk-off homers that keep getting MORE EPIC! pic.twitter.com/J2U0Fc88bF