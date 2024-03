Az MLB csütörtöki játéknapjának mérkőzései:

Atlanta Braves-Minnesota Twins 5–0

Baltimore Orioles-Pittsburgh Pirate 9–8

Boston Red Sox-Detroit Tigers 5–2

St. Louis Cardinals-Washinton Nationals 1–3

Tampa Bay Rays-Atlanta Braves 9–12

Toronto Blue Jays-Philadelphia Phillies 0–5

Chicago Cubs-Colorado Rockies 9–10

