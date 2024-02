Az MLB előszezonjának hétfői mérkőzései (magyar idő szerint):

Atlanta Braves-Baltimore Orioles 1–2

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 3–8

Boston Red Sox-Philadelphia Phillies 7–6

Detroit Tigers-Houston Astros 4–0

New York Yankees-Minnesota Twins 9–2

Washington Nationals-New York Mets 3–6

Toronto Blue Jays-Pittsburgh Pirates 8–4

Miami Marlins-St.Louis Cardinals 1–1

Chicago White Sox-Texas Rangers 2–4

Cincinnati Reds-Seattle Mariners 0–2

Kansas City Royals-Chicago Cubs 6–0

Oakland Athletics-Arizona Diamondbacks 9–8

San Francisco Giants–Los Angeles Angels 9–11

Now that's how you start a game‼️ Ehire Adrianza homers on the first pitch@Angels l #LAASpring pic.twitter.com/LirOGeADdC