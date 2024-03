Az MLB tavaszi edzőtáborának legutóbbi eredményei:

Baltimore Orioles–New York Yankees 7–3

Boston Red Sox–Washington Nationals 4–2

Detroit Tigers–Pittsburgh Pirates 3–7

Houston Astros–St. Louis Cardinals 7–1

Philadelphia Phillies–Minnesota Twins 3–2

Tampa Bay Rays–Boston Red Sox 2–3

Toronto Blue Jays–Atlanta Braves 2–6

Miami Marlins–New York Mets 4–1

Cleveland Guardians–Kansas City Royals 12–13

Angel Martínez put a charge into one earlier today in a 2-2 effort with 3 runs batted in.



