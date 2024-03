Mindkét Minnesota Twins-keret győzelemmel zárta a hétfőt, ahogy a 3 hazafutást bombázó Pittsburgh Pirates, valamint a parádés 5. inninget repesztő Toronto Blue Jays győzelméhez sem férhetett kétség.

Az MLB Tavaszi Edzőtáborának aktuális eredményei (utolsó frissítés: 21.54)

Baltimore Orioles - Minnesota Twins 2-7



Detroit Tigers - Boston Red Sox 2-1

Minnesota Twins - Atlanta Braves 4-3



Tampa Bay Rays - Pittsburgh Pirates 3-7

Henry Davis just keeps crushing homers this #SpringTraining ! pic.twitter.com/GpxB2vNlap

Washington Nationals - St. Louis Cardinals 1-0



Toronto Blue Jays - Philadelphia Phillies 5-2

Vladdy's first homer of #SpringTraining may have landed back in Toronto. pic.twitter.com/iJeKCzcrbl