Az észak-amerikai profi baseball-ligában (MLB) szereplő Cleveland Indians 105 év után megváltoztatja a csapat nevét.

A kétszeres bajnok klub hétfői közleményében leszögezte, olyan nevet keres, amely nem őshonos népcsoportra utal.



"Az amerikai őslakosok történeteinek és tapasztalatainak közvetlen meghallgatásával megértettük, hogy a törzsi közösségek miként viszonyulnak a csapat nevéhez és a rájuk gyakorolt káros hatásokhoz" - mondta Paul Dolan tulajdonos.

A névváltoztatás miatt sokan azon a véleményen vannak, hogy ez egyenlő a „kultúra eltörlésével”, többek között Donald Trump elnök is aggodalmát fejezte ki a Twitteren.

Oh no! What is going on? This is not good news, even for “Indians”. Cancel culture at work! https://t.co/d1l0C9g6Pd