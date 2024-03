A kontraktus értelmében az első évben 20 millió, a másodikban 18 millió, a harmadikban pedig 16 millió dollár jár a hármas védőnek, igaz, a második szezon utáni kilépési lehetőség is része a dokumentumnak. Chapman tavalyi szezonja nem alakult rózsásan, április után az ütőátlagai visszaestek a .205/.298/.361 számsorra, ugyanakkor a különböző, a labda megütésének minőségét mérő metrikai adatok terén megmaradt a ligaelsők mögötti közvetlen élvonalban. A nem mellesleg védekezéséért elismert, négy Golden Glove-, és két Platinum Glove-díjat is bezsebelő játékos tavaly +5-ös Outs Above Average-mutatóval vétette észre magát. Az Oakland draftoltja - még 2014-ből - talán a 2018-as és 2019-es szezonjai miatt igazán ismert az MLB-rajongók körében, legutóbb Torontóban játszott, s sokak szerint az utolsó igazán nagy név volt a szabadügynökpiacon, mielőtt lecsapott volna rá az SF.



(Fotó: David Berding/Getty Images)