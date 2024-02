Igazi rangadóval veszi kezdetét a 2024-es MLB előszezonja, a San Diego Padres és a Los Angeles Dodgers csap össze egymással.

A két csapat közötti rivalizálás 1969-ben kezdődött, a Dodgers 14–0-ra nyert. Azóta további 945 mérkőzést játszottak egymással a felek, legutóbb 2023. szeptember 13-án a Dodgers Stadionban a Padres diadalmaskodott 6–1-re. A rivalizálás alapja, hogy mindkét klub dél-kaliforniai, Los Angeles és San Diego körülbelül 130 mérföldre fekszik egymástól. Mivel a két várost az Interstate-5 autóút köti össze, az egymás közötti mérkőzéseket I-5 rivalizálás néven is emlegetik.

A Los Angeles Dodgers a Nemzeti Liga Nyugati csoportjának a regnáló bajnoka, és a San Diego Padres nem csak az előszezonban lesz az ellenfele, hanem ez a két csapat nyitja meg a 2024-es MLB alapszakaszát március 20-án. A Dodgers nagy fogása volt a télen, hogy tíz éves szerződést írt alá Shohei Ohtanival, a közönségkedvenc japán dobó nagy segítségére lesz a csapatnak. A dobók között Clayton Kershaw, Yoshinobu Yamamoto, James Paxton és Tyler Glasnow szintén veretes névsor, az ütőjátékosok között pedig ott van Freddie Freeman, Mookie Betts és Max Muncy – ilyen veretes névsorral kevés klub rendelkezik.

A San Diego Padres 2006 óta nem tudta megnyerni a Nemzeti Liga Nyugati csoportját, az előző MLB-szezont is éppen csak .500 feletti mérleggel zárták (82–80), ráadásul sztárjátékosuk, Juan Soto a télen a New York Yankees-hez távozott. Az igaz, hogy cserébe kaptak játékosokat, köztük Kyle Higashiokát, aki remek elkapó, de csak később derül ki, hogy Soto elengedése mekkora veszteség valójában. Joe Musgrove és Yu Darvish ugyanakkor ismét bevethető, és a Padres szurkolói a Xander Bogaerts, Manny Machado és Fernando Tatis hármastól is sokat várhatnak.

MLB ELŐSZEZON.

San Diego Padres–Los Angeles Dodgers 21:10 (magyar idő szerint)

Fotó: Getty Images / Matt Thomas / San Diego Padres