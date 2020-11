Köztudott, hogy Donald Trump imád golfozni, és az is, hogy nem szeret veszíteni. Éppen ezért legutóbb igencsak mérges lett, amikor játék közben egy tóba ütötte a labdát.

A Hálaadás-napi vacsora előtt a 74 éves amerikai elnök kedvenc sportágának hódolt, de katasztrofálisan sikerült számára, akárcsak a legutóbbi elnökválasztás.



"Áhh, p*csába...utálom ezt a k*rva lyukat!" – mérgelődött Trump.

Trump korábban azt állította, hogy öt év alatt 300 alkalommal járt golfpályán, és olyan sztárokkal játszott együtt, mint Rory McIlroy, Tiger Woods vagy épp Dustin Johnson.



Trump elődje, Barack Obama is előszeretettel hódolt a sportnak, elnöksége alatt 333-szor golfozott. Ezzel szemben például George Bush elnökségének 8 éve alatt csupán 24-szer.



Mark Knoller, a CBS újságírója és elnöki történész szerint Obama 1665 órát szánt a golfra, ami a Fehér Házban eltöltött időszakának csupán a három százaléka. A múltban Trump rendszeresen bírálta Obamát, amiért véleménye szerint túl sokat foglalkozik a golffal. Ironikus, ugyanis Trump valójában sokkal többet játszott, mint elődje.

"@gretawire: PresObama is not busy talking to Congress about Syria..he is playing golf ...go figure"