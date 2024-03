A kezdődobó és a Phillies 3 évre szóló, 126 millió dollárt érő szerződéshosszabbítást írt alá, amely az MLB-történelem legnagyobb, éves összegre lebontott kontraktusújítása, évi 42 millió dollárért. A hírről elősként az MLB.com munkatársa, Mark Feinsand számolt be, elárulva azt is, hogy nincs benne semmiféle extra opció, van benne viszont no-trade védettség, köszönhetően Wheeler 10-and-5 Jogának, ami annyit tesz, hogy 10 évnél régebb óta van a ligában, és öt éve szolgálja legalább ugyanazt a csapatot, így csakis akkor lehet elcserélni másik klubhoz, ha ő is beleegyezik.

Breaking: Zack Wheeler reached an agreement on a three-year, $126 million extension with the Philadelphia Phillies, sources told @Buster_ESPN.



With an annual salary of $42 million, Wheeler's deal is the most lucrative extension in baseball history in terms of yearly value. pic.twitter.com/GJrU8c3Ind