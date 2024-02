José Altuve öt évre meghosszabbította szerződését a Houston Astros csapatával. A second baseman poszton világklasszis teljesítményre képes 33 éves venezuelai játékos 2011 júliusában a Houston Astros szerelésében debütált az MLB-ben, és azóta sem hagyta el a klubot. A liga létező díjai közül szinte minden fontosat begyűjtött (8x All Star, 2x World Series-győztes, MVP, Babe Ruth-díj, Golden Glove-díj, stb.), és nagyon úgy néz ki, hogy ha kitölti a szerződését, a csapatban fejezik be profi pályafutását.

"Hatalmas öröm, hogy sikerült megállapodnunk – idézi Jim Crane, az Astros tulajdonosának szavait az mlb.com. – Altuve már akkor a csapatnál volt, amikor ideérkeztem. Csak mi vagyunk ketten, akik ilyen sokáig bírták a klubnál. Az eltelt időben mindig kiválóan teljesített, a maradása a lehető legjobb hír a klubnak, a csapatnak, és ami a legfontosabb, a szurkolóknak."

Jose Altuve will be an Astro for life. pic.twitter.com/ndPHz1lP7E — Houston Astros (@astros) February 6, 2024

José Altuve fizetése a hírek szerint 2025 és 2027 között évi 30 milli dollár, 2028-ban 28 millió dollár, 2029-ben 10 millió dollár lesz.

Fotó: Getty Images / Bob Levey