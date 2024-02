Amit nem is olyan régen még csak csiripeltek a madarak, az immáron valósággá vált: Tim Anderson a Miami Marlins játékosa lesz a 2024-es idényben, azzal a nem titkolt céllal, hogy a kezdő shortstopjuk legyen az előttünk álló szezonban, adta hírül az ESPN.

Mindent figyelembe véve, komoly kockázatot vállal Andersonnal a floridai franchise, lévén a 2020-ban még MVP-szavazás 7. helyezett, egy esztendővel később All-Star játékos a nem kiemelkedő 2022-es idény után 2023-ban élete legrosszabb számait hozta. Az egykor remek ütőstatisztikái a vállalhatatlan .245/.286/.296 (60 OPS+) számsorrá változtak, 18 duplával, 2 triplával, mindössze 1 hazafutás, 25 RBI, 52 szerzett pont és 13 lopott bázis mellett. És persze ne feledjük a mínusz 2.0-s WAR – a „wins above replacement” azt hivatott megmutatni, hogy mennyire helyettesíthetetlen valaki. Nos, Anderson nagyjából bárkivel helyettesíthető lett volna tavaly. Ha mindez nem tenné kockázatos igazolássá a 31 éves spílert, akkor a folyamatos sérülései jelenthetnek további homlokráncolást a Marlins-szurkolóknak. Persze mint a puding esetében, Andersonnál is a valódi próba majd az étkezés, vagyis a mérkőzések lesznek – az ugyanakkor bizonyos, hogy az ő játékstílusát ismerve sokkalta magasabb ütőátlagot kell produkálnia ahhoz, hogy valóban erősítést jelentsen a Miaminak. A társak mindenesetre örülnek az érkezésének:

@FishOnFirst was able to speak with Jazz Chisholm Jr on the signing of Tim Anderson.



Safe to say Jazz is excited about the addition. #Marlins pic.twitter.com/cJ2NrdVBBJ