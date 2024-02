Hétfőn biztossá vált, hogy meghosszabbítja Bobby Witt Jr. szerződését a Kansas City Royals – a 23 éves, a shortstop pozícióban klasszisnak számító játékos 11 évre (!) írt alá, azaz 2034-ig biztosan a csapat tagja marad, ráadásul szerződésében van egy három éves plusz hosszabbításos opció, tehát könnyen lehet, hogy 2037-ig a Royalst erősíti. Az mlb.com információi szerint ráadásul anyagilag is jól jár, 11 év alatt 288.7 millió dollárt keres, míg ha további három évet maradt, összesen 377.7 millió dollár ütheti a markát. Witt ráadásul mindezek mellett 7.7 millió dollár aláírási bónuszt is kapott.

Szintén friss hír, hogy a Los Angeles Dodgers elcseréli Caleb Ferguson játékjogát a New York Yankees két játékosára, Matt Gage-re és Christian Zazueta Jr.-ra. Szintén a Dodgers-hez kapcsolódó hír, hogy a klub két évre szerződtetheti a balkezes veterán dobójátékost Ryan Brasiert, aki 9 millió dollárt kereshet ezalatt az időszak alatt.

BREAKING: The #Yankees and #Dodgers have agreed to a trade that will send left-handed reliever Caleb Ferguson to New York, per @JonHeyman.



Ferguson, 27, posted a 3.43 ERA over 201 games with LA from 2018-23. pic.twitter.com/skScYmW3uq