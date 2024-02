A Seattle Mariners és a Chicago White Sox egy több játékost is érintő cserében állapodott meg. A dobó Gregory Santos Seattlebe teszi át székhelyét, a poszttárs Prelander Berroa és Zach DeLoach, valamint egy draftcetli. Santos az előző szezonban kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, ismert a gyors labdáiról és a hatékony csúszásáról, Berroa 2023-ban debütált az MLB-ben, bőven van benne potenciál.

