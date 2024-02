A Boston Red Sox csapatánál újra alkalmazásba áll Theo Epstein, aki 2002 és 2010 között general managaeként és alelnökként szolgálta az MLB egyik legpatinásabb franchise-át, hogy most a klubot tulajdonló Fenway Sports Group résztulajdonosaként kerüljön állományba.

BREAKING Theo Epstein is returning to the Red Sox organization, according to @Sportico.



He will be taking part ownership of Fenway Sports Group and joining in the role of senior advisor. pic.twitter.com/YqxpNfBnG5 — Boston Sports Gordo (@BOSSportsGordo) February 2, 2024

A szurkolók egyértelműen a 2004-es bajnoki cím mögötti elmeként tekintenek Epsteinre, és vélhetően most is csodát remélnek a szerepvállalásától. Márpedig csodára éppenséggel szükség van a Fenway Park környékén, hiszen az utóbbi 5 szezonból négy alkalommal még a rájátszásról is lemaradt a Red Sox, ugyanakkor azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy effektív játkosmozgásért és szakmai döntésekért ezúttal nem fog felelni az 50 éves sportvezető, aki az elmúlt időszakban az MLB speciális anácsadójaként dolgozott.

A Baltimore Orioles a szakírók többsége szerint komoly erősítést jegyzett, miután a Milwaukee Brewers gárdájával kötött csereüzlet keretében megszerezte egy korábbi Cy Young-győztes, Corbin Burnes játékjogát. A dobójátkos ellenértékeként a shortstop pozícióban játszó Joey Ortiz, a balkezes dobó D.L. Hall, valamint a 2024-es MLB Draft 34. választási lehetősége került Milwaukee-ba.

Full trade, sources tell me and @kileymcd :



Baltimore receives: RHP Corbin Burnes



Milwaukee receives: IF Joey Ortiz, LHP D.L. Hall and the 34th pick in the 2024 draft — Jeff Passan (@JeffPassan) February 2, 2024

A jelek szerint az a tény, hogy John Angelos egy hete eladta a csapatot, semmit sem vet vissza a 2023-ban 101-győzelmet és AL Kelet-címet szerző franchise céljain. Sőt, inkább az jelenthető ki, hogy az elmúlt 4 szezonban minden CY Young választáson Top 8-ban záró, 2021-ben az NL Cy Young-díjat bezsebelő Burnes csak tovább javítja játékerejüket. Ennek megfelelően a Brewers rajongók leginkább csalódottan vették tudomásul, hogy egyik legjobbjuk távozott.

A St. Louis Cardinals a ligához közeli források jelentései alapján közel áll a jobb kezes dobójátékos, Keynan Middleton leigazolásához. A szabadügynök és a Cardinals frigyéről elsőként Robert Murray, a Fansided munkatársa számolt be, bár az orvosi vizsgálatokig nem tekinthető hivatalosnak.

Updated story on Keynan Middleton and how he fits into #STLCards bullpen plans:https://t.co/bjaL4thohh https://t.co/5ZwrU8pcRf — Katie Woo (@katiejwoo) February 2, 2024

A 30 esztendős Middleton a 2023-as szezonban a Chicago White Sox és a New York Yankees kötelékében 51 találkozón lépett pályára, és 50és 2/3 inning során 3,38-as ERA került a neve mellé. Nem mellesleg 7 éves MLB_karrierje legjobb strikeout/9 inning mutatóját prezentálta 2023-ban, 11,4-gyel.



(Photo by Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)