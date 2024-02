A 37 esztendős Crawford várhatóan csere-shortstop lehet, lévén a hírek szerint ezen a poszton az újonc Masyn Winn lesz a csapat kezdőjátékosa. Crawford igazi Giants-legendának számít, hiszen MLB-karrierje összes, egészen pontosan 13 szezonját abban a klubban töltötte, amely 2008-ban, az akkori amatőr játékosbörze negyedik körében kiválasztotta őt. A háromszoros All-Star és négyszeres Gold Glove-nyertes shortstop 2021-ben volt utoljára szenzációs formában: akkor .298/.373/.522 ütőátlagokkal, 24 hazafutással és 90 RBI-vel lett az NL MVP-szavazás negyedik helyezettje.

