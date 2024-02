A japán szupersztár első MLB-fellépése a Texas Rangers elleni előszezonmeccs lesz, és nem túl nagy meglepetésre, az ázsiai dobójátékos bemutatkozása miatt komoly médiafelhajtás övezi a magyar idő szerint este 21.05-kor kezdődő Cactus League-csatát.



Yamamoto érkezése ezidáig abszolút pozitív hangoktól volt övezve, mind a csapattársak, mint Dave Roberts menedzser részéről – utóbbi kiemelte, hogy nagyon simulékony a japán dobójátékos, tökéletesen passzol a csapatába, és napról-napra egyre inkább átérzi, mit jelent a „Dodger baseball”.



A háromszoros Eiji Sawamura-díj győztes – a japán megfelelője az MLB CY Young-díjának, amit a legjobb dobójátékos kap minden szezonban – nem szakított bevett edzésmódszereivel Észak-Amerikában sem, továbbra is előkerül az edzései részeként gerelyhajítás is, ami üde színfoltja a Dodgers edzőtáborának. A 12 évre szóló, 325 millió dollárt érő szerződés létjogosultsága először kerül tesztelésre élesben, igaz, a különböző ütőedzéseken olyan elismert sztárok életét is megnehezítette Yamamoto, mint Mookie Betts avagy Freddie Freeman, így talán előre kijelenthető, hogy nem csinált rossz vásárt az LA Dodgers.

De biztosat majd csak a szezon végeztével mondhat minden szakember, addig is lássuk a mai 14 előszezonos párosítást!



Philadelphia Phillies - Atlanta Braves (19:05)

Minnesota Twins - Baltimore Orioles (19:05)

Washington Nationals - Boston Red Sox (19:05)

Pittsburgh Pirates - Detroit Tigers (19:05)

Toronto Blue Jays - Tampa Bay Rays (19:07)

Miami Marlins - Houston Astros (19:10)

New York Mets - St. Louis Cardinals (19:10)

Cleveland Guardians - Arizona Diamondbacks (21:05)

Texas Rangers - Los Angeles Angels (21:05)

Chicago White Sox - San Diego Padres (21:05)

Oakland Athletics - San Francisco Giants (21:05)

Colorado Rockies - Los Angeles Dodgers (21:10)

Milwaukee Brewers - Chicago Cubs (21:10)

Seattle Mariners - Kansas City Royals (21:10)



(Fotó: Masterpress/Getty Images)