Alább láthatóak az MLB-előszezon soron következő párharcai, zárójelben a kezdési időpontokkal – a Minnesota Twins ezen a napon két kerettel is pályára lép.

Baltimore Orioles - Minnesota Twins (19:05)

Detroit Tigers - Boston Red Sox (19:05)

Minnesota Twins - Atlanta Braves (19:05)

Tampa Bay Rays - Pittsburgh Pirates (19:05)

Washington Nationals - St. Louis Cardinals (19:05)

Toronto Blue Jays - Philadelphia Phillies (19:07)

Chicago White Sox - Arizona Diamondbacks (21:05)

Cincinnati Reds - Oakland Athletics (21:05)

Texas Rangers - Los Angeles Angels (21:05)

Colorado Rockies - San Francisco Giants (21:10)

San Diego Padres - Chicago Cubs (21:10)

Miami Marlins - New York Yankees (00:40)



Ha már a Yankees csapatáé az utolsó párbaj ezen a játéknapon, menedzserük, Aaron Boone nyilatkozata az előttük álló szezon és a Spring Training kapcsán mindenképpen érdekes lehet:

"There's no question in my mind there was an added edge to how they prepared this winter, this spring, and I'm excited about where our group is..." - Aaron Boone on the @Yankees pic.twitter.com/LuEcLzoDSC