Az észak-amerikai baseball-ligában szereplő Chicago Cubs bejelentette, hogy megegyzett az eddig szabadügynökként "élő" Cody Bellingerrel és hároméves, 80 millió dolláros szerződést kötött vele. A 28 esztendős első alapember az egyik legjobb elérhető játékos volt a szabadügynök piacon, az előző szezonban .307/.356/.525-ös ütéssel zárt 26 hazafutást jegyezve és a National League MVP-szavazásán a tizedik helyen végzett.

Breaking: Cody Bellinger and the Cubs are in agreement on a three-year, $80 million contract, sources told @JeffPassan.



Bellinger has opt-outs after the first and second years of the deal, sources said. pic.twitter.com/1wykOMGrPO