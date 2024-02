Feltett szándékunk ugyanis, hogy beszámoljunk már az ott történtekről is, éppen ezért igyekszünk a lehető legtöbb, általános képet adó írást közzétenni a ligával, a liga csapataival kapcsolatos erőviszonyokat illetően. Ehhez általában az ESPN angol nyelvű írásait hívjuk segítségül: ezúttal az edzőtáborok mérkőzései előtt megjelent, a szezonbeli várható győzelmek számát firtatót. A lista rangsorolja a csapatokat a győzelmi prognózis alapján, kitérve a playoffba jutás és a bajnoki cím megszerzésének százalékos esélyeire, a tavalyi év előrejelzéséhez képest történt változásról (amit rangsorol is, az első a legtöbb pozitív, a 30. hely a legnagyobb negatív változást jelenti), és persze arra is, hogy ha minden igazolás jól sül el, érkeznek még hiányposztokra új, megfelelő játékosok is, akkor mennyi győzelmet szerezhet a csapat. Jöjjön akkor a várva várt ranglista első része, 1-től 15-ig.

Cikksorozatunk első része az előzetesen 16-30. hely közé várt csapatokról:

1. Los Angeles Dodgers

Prognózis: 104,8 győzelem | 99,3% esély a rájátszásba jutásra | 27,9% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +12,2 győzelem | 1. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 109,9 győzelem (99,3% esély a rájátszásba jutásra)

Nem tétlenkedtek a holtszezon során a vezetők, és a már amúgy is bombaerősnek gondolt keretet olyan nagy nevekkel erősítették tovább, mint Shohei Ohtani és Yoshinobu Yamamoto.

2. Atlanta Braves

Prognózis: 104,7 győzelem | 99,2% esély a rájátszásba jutásra | 27,1% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +3,9 győzelem | 3. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 110,5 győzelem (99,3% esély a rájátszásba jutásra)

A dobóállomány mélységének fontosságát szem előtt tartva érkezett Jarred Kelenic és Chris Sale, akiktől további előrelépést várnak.

3. Houston Astros

Prognózis: 97,4 győzelem | 92,2% esély a rájátszásba jutásra | 12,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +0,4 győzelem | 16. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 101,2 győzelem (92,2% esély a rájátszásba jutásra)

Visszafogott holtszezon során sikerült magukhoz édesgetni a liga egyik legkiválóbb záródobóját, Josh Hadert, amivel azonnal az egész AL egyik fő favoritjai maradtak.

4. New York Yankees

Prognózis: 92,6 győzelem | 79,9% esély a rájátszásba jutásra | 8,2% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +5,0 győzelem | 2. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 100,8 győzelem (92,2% esély a rájátszásba jutásra)

A külsővédőik sorát kicserélték, átalakították, többek között az MVP-jelölt Juan Sotót is leigazolva, és kijelenthető – ha ez velük kapcsolatban egyáltalán még lehetséges, - hogy tovább erősödtek.

5. Minnesota Twins

Prognózis: 88,9 győzelem | 73,5% esély a rájátszásba jutásra | 3,8% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +2,2 győzelem | 8. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 94,6 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

Annak ellenére, hogy passzívak voltak az elmúlt hónapokban, a gyenge divíziójukból és a kulcsembereik teljesítményében jelentkező, várhatóan minimális visszaeséséből fakadóan jól fognak szerepelni.

>>> Szabálymagyarázó cikkünk a baseballról és az MLB legfontosabb tudnivalóiról. <<<

6. Baltimore Orioles

Prognózis: 87,7 győzelem | 60,5% esély a rájátszásba jutásra | 3,2% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +2,5 győzelem | 6. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 96,7 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

A tavalyi, általános meglepetést okozó játék és eredménysor miatt komoly elvárásoknak kell megfelelniük 2024-ben is, ugyanakkor a keretben hemzsegő tehetség miatt erre képesnek tűnnek.

7. Philadelphia Phillies



Prognózis: 87,7 győzelem | 68,6% esély a rájátszásba jutásra | 2,2% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -2,3 győzelem | 22. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 92,6 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

Habár „téli álmot” aludtak a holtszezon nagy részében, mindenki várja a nagy bejelentést az amúgy bombaerős csapat háza tájáról – különösen új külsős és új dobó megkaparintását remélik a szurkolók.

8. Toronto Blue Jays

Prognózis: 87,0 győzelem | 55,7% esély a rájátszásba jutásra | 2,5% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +0,1 győzelem | 18. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 98,0 győzelem (92,2% esély a rájátszásba jutásra)

Ahogy tavaly, úgy idén is főként a védekezés lehet a klub erőssége, különösen úgy, hogy a legtöbb szakíró szerint van még bennük potenciál. Az MLB-szinten is top hármas védő, Matt Chapman valódi vezérré válhat.

9. Tampa Bay Rays

Prognózis: 86,5 győzelem | 52,9% esély a rájátszásba jutásra | 2,3% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -4,4 győzelem | 26. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 94,8 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

Pénzügyi mozgástér hiányában különösen fontos és tökéletesen a rendszerbe passzoló elem volna a szabadügynök Cody Bellinger, nem csak a védő-, hanem a támadóoldalon is.

10. Seattle Mariners

Prognózis: 86,3 győzelem | 52,2% esély a rájátszásba jutásra | 2,1% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +2,4 győzelem | 7. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 95,8 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

Tulajdonképpen folyamatosan versenyképesek, de még várat magára az első bajnoki sikert jelző lobogó – ennek megszerzésében nagy segítség lenne egy olyan, első vonalas tehetség megszerzése, mint amilyen Blake Snell is.

11. Texas Rangers

Prognózis: 86,0 győzelem | 49,7% esély a rájátszásba jutásra | 2,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -3,6 győzelem | 25. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 92,9 győzelem (79,9% esély a rájátszásba jutásra)

Texasban sem volt zajos és viharos a holtszezon, ám a mélység és a fiatal tehetségek fejlesztésére törekedve ez nem is meglepetés. A dobósorban rejlő potenciál továbbra is elképesztő.

12. St. Louis Cardinals



Prognózis: 85,3 győzelem | 59,1% esély a rájátszásba jutásra | 1,5% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,7 győzelem | 11. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 92,3 győzelem (73,5% esély a rájátszásba jutásra)

Ahogy mindig, úgy most is jól döntöttek az újraigazolásoknál, megtartva legfontosabb értékeiket. Ha az új nevek terén is ennyire ügyesen teljesít a menedzsment, továbbra is az NL Central egyik élcsapata marad a Cardinals.

13. Arizona Diamondbacks

Prognózis: 85,0 győzelem | 55,5% esély a rájátszásba jutásra | 1,3% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +3,0 győzelem | 5. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 92,5 győzelem (73,5% esély a rájátszásba jutásra)

A tavalyi sikerekre építve, a csapat kerete továbbra is tele van parádés tehetségekkel, akiknek a fejlődése házon belül lehet biztosíték a még nagyobb tűzerőre az ütősorrendben.

14. Chicago Cubs



Prognózis: 82,2 győzelem | 43,1% esély a rájátszásba jutásra | 0,9% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +0,2 győzelem | 17. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 87,6 győzelem (55,7% esély a rájátszásba jutásra)

A kulcsfontosságú újraszerződtetések körül kialakult spekulációkon túl a Cubs a szakmai stáb szakértelmére és a keret tagjainak sokoldalúságára alapozva kíván rájátszásba jutni.

15. Cleveland Guardians



Prognózis: 80,6 győzelem | 30,4% esély a rájátszásba jutásra | 0,5% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,9 győzelem | 9. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 86,7 győzelem (52,9% esély a rájátszásba jutásra)

Annak ellenére, hogy nyugodt holtszezon van a franchise háta mögött, a fiatal csapat természetes fejlődése és a stratégiailag fontos helyekre érkezett új játékosok jelentős javulást hozhatnak a versenyképességükben.

(Borítókép: Masterpress / Getty Images)