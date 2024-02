Feltett szándékunk ugyanis, hogy beszámoljunk már az ott történtekről is, éppen ezért igyekszünk a lehető legtöbb, általános képet adó írást közzétenni a ligával, a liga csapataival kapcsolatos erőviszonyokat illetően. Ehhez általában az ESPN angol nyelvű írásait hívjuk segítségül: ezúttal az edzőtáborok mérkőzései előtt megjelent, a szezonbeli várható győzelmek számát firtatót. A lista rangsorolja a csapatokat a győzelmi prognózis alapján, kitérve a playoffba jutás és a bajnoki cím megszerzésének százalékos esélyeire, a tavalyi év előrejelzéséhez képest történt változásról (amit rangsorol is, az első a legtöbb pozitív, a 30. hely a legnagyobb negatív változást jelenti), és persze arra is, hogy ha minden igazolás jól sül el, érkeznek még hiányposztokra új, megfelelő játékosok is, akkor mennyi győzelmet szerezhet a csapat. Jöjjön akkor a várva várt ranglista első része 16-tól 30-ig.

16. New York Mets

Prognózis: 80,5 győzelem | 33,1% esély a rájátszásba jutásra | 0,5% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -2,4 győzelem | 23. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 89,1 győzelem (73,5% esély a rájátszásba jutásra) Stearns irányítása alatt a Mets a mélységére és a dobórotáció javítására összpontosít, így próbálván meg versenyképessé válni az NL-wildcard pozícióért folytatott csatában.

17.Cincinnati Reds

Prognózis: 79,9 győzelem | 31,7% esély a rájátszásba jutásra | 0,3% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +3,0 győzelem | 4. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 84,1 győzelem (43,1% esély a rájátszásba jutásra)

A fiatal keret több, mint ígéretes, a legtöbb szakíró szerint komoly esély van az elvárások felülmúlására, miközben továbbra is a házon belüli fejlődés a legfőbb szempont.

18.San Francisco Giants

Prognózis: 79,3 győzelem | 27,2% esély a rájátszásba jutásra | 0,3% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,4 győzelem | 12. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 85,1 győzelem (55,5% esély a rájátszásba jutásra)

A Giants az egyik legnagyobb pénzügyi mozgástérrel rendelkezik, amit ha a szabadügynökpiacon jól aknáz ki, verseny-, és ütőképessé válhat.

19. Boston Red Sox



Prognózis: 79,3 győzelem | 21,3% esély a rájátszásba jutásra | 0,6% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,3 győzelem | 13. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 87,3 győzelem (55,7% esély a rájátszásba jutásra)

Egyöntetű vélemény, hogy top dobókat kell megkaparintania a bostoniaknak, hiszen csak úgy felelhetnek meg a múltban tapasztalt kihívásoknak, ha bővebbé válik a dobórotációjuk.

20. San Diego Padres



Prognózis: 78,8 győzelem | 25,1% esély a rájátszásba jutásra | 0,2% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -8,5 győzelem | 30. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 85,8 győzelem (59,1% esély a rájátszásba jutásra)

A Padres elsősorban dobók terén áll rosszul – ennek megfelelően tavalyhoz képest az ő győzelmi prognózisuk romlott a legtöbbet, de persze ha okosan és jól igazolnak, ez a tény gyorsan változhat. Az persze kérdés, hogy meg akarják-e fizetni a biztos sikeresség árát, a luxusadót?

21. Milwaukee Brewers



Prognózis: 78,5 győzelem | 24,9% esély a rájátszásba jutásra | 0,3% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -0,2 győzelem | 19. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 87,7 győzelem (55,7% esély a rájátszásba jutásra)

Az egyik legkomolyabban megváltozó keret a Milwaukee-é, ahol mostantól a fiatalokra és az azonnali hatást kiváltani tudó igazolásokra került a fókusz.

22. Miami Marlins



Prognózis: 78,3 győzelem | 23,4% esély a rájátszásba jutásra | 0,2% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,8 győzelem | 10. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 85,6 győzelem (59,1% esély a rájátszásba jutásra)

Hiába az elmúlt évek rájátszás szereplései, a keret továbbra sem elég mély, avagy éppen emiatt nem elég erős, ráadásul a tapasztalt játékosok száma is minimális.



>>> Szabálymagyarázó cikkünk a baseballról és az MLB legfontosabb tudnivalóiról. <<<



23. Detroit Tigers

Prognózis: 77,3 győzelem | 18,3% esély a rájátszásba jutásra | 0,1% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,1 győzelem | 14. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 82,1 győzelem (30,4% esély a rájátszásba jutásra)



Átmeneti fázis – a potenciális versenyképesség elérése érdekében fejlesztéssel és stratégiai befektetésekkel próbálnak a lehető legjobban operálni, ahelyett, hogy ész nélkül költenék a pénzt, elherdálva a jövőt néhány jelenben elért sikerért.



24. Los Angeles Angels

Prognózis: 73,7 győzelem | 6,8% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: +1,1 győzelem | 15. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 81,1 győzelem (30,4% esély a rájátszásba jutásra)



Ohtani távozását követően döntés előtt áll az Angels: vagy belevágnak a teljes újratervezésbe, vagy Trout fennmaradó jó éveit igyekeznek a lehető legjobban kiaknázni, ésszerű költekezés mellett.



25. Pittsburgh Pirates

Prognózis: 72,8 győzelem | 9,5% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -1,2 győzelem | 21. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 80,5 győzelem (33,1% esély a rájátszásba jutásra)



Haladó stádiumban lévő újjáépítésben, a fiatal tehetségeikre is tekintettel léve igyekeznek a lehető legjobb igazolásokat végrehajtani, hogy minél gyorsabban sikeresek lehessenek.



26. Kansas City Royals

Prognózis: 71,3 győzelem | 6,0% esély a rájátszásba jutásra | 0,1% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -0,8 győzelem | 20. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 77,9 győzelem (18,3% esély a rájátszásba jutásra)



A jövőre összpontosítanak, kiaknázva persze a jelenlegi kulcsjátékosaik képességeit, miközben a stadionfejlesztés is kiemelt helyen van a menedzsment „to-do-listjén”.



27. Chicago White Sox

Prognózis: 62,0 győzelem | 0,5% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -5,4 győzelem | 27. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 69,3 győzelem (0,5% esély a rájátszásba jutásra)



Újjáépítési-fázisban, a mélységre és a védekezésre koncentrálnak a pályán. Azon kívül pedig egy új stadion építésének a lehetősége lebeg a szemek előtt.



28. Oakland Athletics

Prognózis: 60,0 győzelem | 0,1% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -6,0 győzelem | 28. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 69,9 győzelem (0,5% esély a rájátszásba jutásra)



A remélt 2028-as, Las Vegas-i költözés előtt van még 3 év, amelyre új „albérletet” kell találni annak a csapatnak, ami nem kifejezetten erős. Mindenféle, az átlag alattinál jobb eredmény szenzációt keltene az A’s esetében.



29. Washington Nationals

Prognózis: 59,0 győzelem | 0,2% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -7,5 győzelem | 29. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 66,1 győzelem (0,5% esély a rájátszásba jutásra)



A keret hemzseg a fiatal tehetségektől – ha és amennyiben egyik-másik ifjonc váratlanul nagyot fejlődik, a csapat versenyképessége is rohamléptékben kezd majd el nőni.



30. Colorado Rockies

Prognózis: 57,0 győzelem | 0,1% esély a rájátszásba jutásra | 0,0% esély a bajnoki címre

Holtszezon hatása: -2,9 győzelem | 24. hely

Ha minden tökéletesen alakul: 65,4 győzelem (0,5% esély a rájátszásba jutásra. Rengeteg sérülés nehezíti az amúgy is szűkös lehetőségekkel rendelkező franchise dolgát, ahol egyelőre az is kérdéses, vajon milyen támogatást kapnak az utóbbi évek sikertelensége miatt csalódott coloradói közönségtől.

(Borítókép: Maddie Malhotra/Boston Red Sox/Getty Images)