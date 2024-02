A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Sorozatunk zárásaként a National League West-divízó csapatainak tavaszi gondjaival, feladataival, kérdéseivel ismerkedhetünk meg!

Arizona Diamondbacks: Hogyan kezelik majd a megnövekedett elvárásokat?

Azt rengetegen gondolták, hogy a D-backs a 2022-ben aratott 77 győzelménél többet szerez majd 2023-ban, ám playoff-szereplőnek alig valaki, World Series-résztvevőnek meg vélhetően senki sem várta őket. Ezért aztán a tavalyi zseniális szereplésből és a holtidény igazolásaiból fakadóan óriási csalódás volna, ha nem jutnának rájátszásba 2024-ben. Azt pedig tudjuk, hogy esélytelenként bejutni, teljesíteni sem könnyű, ám tét alatt, elvárásoknak megfelelni vágyva még nehezebb. Az Arizona esetében talán erre érdemes figyelni a leginkább az évad során.

Los Angeles Dodgers: Miként „lakja be” az MLB-t Yoshinobu Yamamoto?

Yamamoto nem nyeretlen kétévesként érkezik a ligába, sőt, 25 évesen már elmondhatja magáról azt, amit szinte senki más az ő korában: megnyerte a Nippon Professional Baseball Triple Crown-ját, azaz vezette a ligát győzelmek ,ERA és srikeoutok terén! No meg mellesleg az elmúlt 3 szezon mindegyikében neki ítélték az Eiji Sawamura-díjat, ami a japán megfelelője a legjobb dobót illető Cy Young-díjnak.

Az említett időszak során Yamamoto 49-16-os mérleget hozott, 1.44 ERA és 580 strikeout (kiejtett ütő) mellett. Most viszont a világ legjobb bajnokságában a világ legkiválóbb ütői ellen kell bizonyítania. Sokan úgy vélekednek, pont emiatt volt óriási rizikó azelőtt aláíratni vele a 325 millió dollárról szóló szerződést, mielőtt egyetlen dobása lett volna az MLB-ben. A Dodgersnél másként látták, így nemsokára fény derül, hogy bátrak, avagy őrültek voltak-e?

Yoshinobu Yamamoto discusses his first Spring Training experience: "The vibe of the team and the clubhouse is amazing." pic.twitter.com/mEXkg5pyqU — SportsNet LA (@SportsNetLA) February 13, 2024

San Francisco Giants: Készen áll Marco Luciano arra, hogy ő legyen a csapat állandó shortstopja?

Mivel Brandon Crawford már nem rendelkezik szerződéssel, több mint egy évtized után kell találnia valakit a Giants edzői stábjának a shortstop pozíció betöltésére. Abban bíznak Friscóban, hogy házon belül meg tudják oldani a kérdést, méghozzá a legnagyobb tehetségek listáján #2 helyen álló 22 éves Luciano révén. A kétkedők a játékos elmúlt két évben elszenvedett sérüléseit emlegetik vele kapcsolatban, de ha egészséges tud maradni, sokan képesnek tartják arra, hogy tavasszal bebiztosítsa a helyét a csapat jövőbeni shortstopjaként.

San Diego Padres: Mikor jönnek az erősítések?

A Padres-nak továbbra is szüksége van legalább további egy, de inkább két kezdőjátékosra. Biztosan kell egy külső védő, de talán még inkább kettő a keretbe, a kispadjuk pedig hihetetlenül vékonynak tűnik. Másként megfogalmazva: A.J. Preller, az általános igazgató napjai dolgosnak ígérkeznek. Ha és amennyiben ügyesen töltik ki a „réseket”, jó eséllyel pályáznak a playoffba jutásra 2024-ben, ám most ez még távoli álomnak tűnik csupán. A következő 6 hét sok mindent eldönt velük kapcsolatban.





Colorado Rockies: A franchise 4, az MLB Pipeline Top 100 listáján – legnagyobb tehetségek rangsorában -szereplő játékosából 3 is ott lesz a tavaszi MLB-táborban. A háromból egy sem – a shortstop Adael Amador (#28), és két külső védő, Yanquiel Fernandez (#72) és Jordan Beck (#81) – ütött még el labdát, nemhogy a nagyok között, de akár csak Triple-A-szinten sem. Ez amúgy igaz a Top 10 Rockies-tehetségből 4-re is a táborban szereplők között is – a külső védő Zac Veen (#5), a belső/külső védő Sterlin Thompson (#6), a középső védő Benny Montgomery (#8) és a harmadik bázisvédőként bevethető Warming Bernabel (#10) kvartettjére is. A jobbal-ballal ütni tudó elkapó, Drew Romo (#9) az Albuquerque gárdájában játszott 4 összecsapást – és ezzel le is tudtuk a Colorado Top 10 tehetségének Triple-A-szinten meglévő összes tapasztalatát.

