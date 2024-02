A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Ezúttal a National League East-divízó csapatait vesézzük ki!

Atlanta Braves: Képes Jarred Kelenic emelni azon a támadósoron, ami a játék történetik egyik leghatékonyabbja volt?

Kelenic biztosan birtokol olyan képességeket, amivel produktívabbá válhat, mint amilyen Eddie Rosario volt – ő az egyetlen távozó abból a támadósorból, amely AL/NL-rekordot jelentő .501-es slugging átlagot hozott össze, és persze MLB-csúcsbeállítást jelentő 307 hazafutást prezentált az előző idényben. A 24 éves külsővédő kapcsán mindig a potenciál szó kerül elő, 2021-ben még a legnagyobb tehetségek listáján #4 pozícióban volt. Tavaly olyan tempóban kezdett, hogy 20 hazafutásig érhetett volna a statisztikák alapján, ám a nyáron eltört a lába a korábbi Mariners-spílernek. Talán a tény, hogy sztárokkal teletűzdelt öltözőbe kerül segít levenni a túlzott nyomást róla, ami pozitív hatással lesz a teljesítményére.

Miami Marlins: Milyen lesz a korábban sérült játékosok formája?

A Miami esetében komoly csapatmunka kellhet ahhoz, hogy visszatérjen a rájátszásba, merthogy Sandy Alcántara sérült (Tommy John-műtét), az All-Star nehézbombázó Jorge Soler pedig távozott (még szabadügynök). A balkezes Trevor Rogers (2021-ben Év NL-Újonca második), a cseredobó Anthony Bender (145 ERA+ karrierje során – 100 minősül átlagosnak), a két jobbkezes, Max Meyer (#3 tehetség) és Sixto Sánchez (2020-as NL Wild Card-sorozatban kezdő dobó) meg persze a külső védő Avisaíl García (100 OPS+ pályafutása alatt) kivétel nélkül tehetségesek, ám rengetegszer sérültek. Így nehéz megmondani milyen állapotban vannak, meg persze hogy meddig tudnak egészségesek maradni.

New York Mets: Mi lesz a lejáró szerződésű Pete Alonsóval?

Készüljön fel mindenki, hogy sokszor, s szinte a szezon első percétől kezdve előkerül majd, hogy Alonso szerződése utolsó évét tapossa. Mindkét fél jelezte, szívesen látná, ha 2024 után is Mets-játékos maradna Alonso, ám amíg nincs aláírt új szerződés, addig a kérdések záporozni fognak. Olybá tűnik, hogy a Mets nem tervez új ajánlatot tenni azelőtt, hogy a játékos szabadügynökké válna, éppen ezért lehet érdekes a kontraktus utolsó évének teljesítményét monitorozni. Egy dolog fix: Alonsót sosem zavarta a New York városát övező kiemelt figyelem, újoncként 53 hazafutással indult, amit aztán további olyan évek követtek, amelyek a franchise-történetében az egyik legjobb 5 idényt magába foglaló kezdés volt.

Washington Nationals: Top tehetségek a táborban

A Nationals a saját Top 30-as tehetséglistájáról 6 fiatalembert is meghívott a Tavaszi Edzőtáborába, akik között megtaláljuk a külsővédő, a 2023-as drafton 2. helyen választott Dylan Crews-t is. Crews (aki a Washington házi tehetségrangsorában első, az MLB-ben pedig #7) mellett a szintén külsővédő James Wood (Nats #2, MLB #14), a hármas védő Brady House (Nats #3, MLB #48), a külső védő Robert Hassell III (Nats #8) meg persze a belső védők, Trey Lipscomb (#14) és Darren Baker (#25) is ott lesz az edzőtáborban. Ebből a névsorból kizárólag Baker jutott már el a Triple-A.-szintig, ami jól mutatja, hogy Washingtonban nem siettetnek semmit, ámde biztos léptekkel haladnak a franchise következő, jó eséllyel újra sikeresebb érája fel.

Philadelphia Phillies: Végigérhetnek?

Csöndes holtszezon van a Phillies mögött, akik egészen hihetetlen módon bukták el az Arizonával szembeni NL-döntő 6. és 7. meccsét a Citizens Bank Parkban. Még novemberben 172 millió dollárért, 7 évre magukhoz láncolták Aaron Nola-t, aztán pedig senki mást, mint a balkezes Kolby Allard-ot, egy évre, 1 millió „dodóért”. A Philly hisz abban, hogy olyan jók, avagy még jobbak lehetnek 2024-ben, mint voltak egy éve, hisz a keretet együtt tartották. A kívülállók ezt kockázatosnak gondolják, már ha minden így marad – lévén Dave Dombrowski mindig képes varázsolni egy-két nagyobbat. Az előttünk álló hetekben valószínűleg nem tervez még elérhető nagy nevet igazolni a Phillies, de a piac változásaira rendre jól reagálnak. És például a balkezes Jordan Montgomery-t nem bánnák maguknál tudni, ám csak egy, avagy két évre szóló szerződés mellett.

