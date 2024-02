A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Most éppen a National League Central-divízó csapatai vannak soron!

Milwaukee Brewers: Valóban playoff-szintű ez a kezdőrotáció?

Amikor tavaly megnyílt a Tavaszi Edzőtábor, a Brewers dobórotációját az egész National League legjobbjának tartotta a szakírók nagy többsége, de sokan azt is megkockáztatták, hogy Ligáktól függetlenül is igaz rájuk ez a kijelentés. Idén egészen más a helyzet, hiszen játékoscserék avagy szerződésbontások következtébe Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Eric Lauer és Adrian Houser is távozott. Wade Miley visszatért, de csak annyi biztos, hogy Freddy Peralta mögött van a rotációban, minden más ismeretlen még Milwaukeeban a kezdődobók terén. Egyelőre az is kérdés, hogy mennyi inninget kap majd ezen a tavaszon a Brwers kezdőitől, s ez a téma valószínűleg az egész szezonban végigkíséri majd őket.

For us to go get him was a big move on our part...I'm looking forward to it."@Brewers skipper Pat Murphy joins us on #MLBNHotStove to talk through the addition of Rhys Hoskins and the new-look Milwaukee pitching staff heading into 2024. pic.twitter.com/IYJGXfCERA